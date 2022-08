Sandra e Raimondo | chi sono i figli adottivi Magsino e i nipoti John Mark e Raimond

(Di mercoledì 3 agosto 2022)Vianello eMondaini non hanno avutonaturali, ma hanno adottato i coniugi filippini, che cominciarono a lavorare per loro negli anni ’90. Ihanno avuto due, molto attaccati ai due attori, che chiamavano “zii”. Famosi fin da piccoli in quanto apparsi in una delle puntate della sitcom Casa Vianello, vivono oggi nell’attico di Segrate che fu dimora storica della coppia che tanto ha dato alla comicità italiana. Conosciutisi nel 1958,(che ha lavorato con lei e con tantissime altre donne importanti della tv, tra le quali è possibile citare Heather Parisi) non sipiù ...

_Techetechete : Sono la coppia dello spettacolo. Questa sera, #3agosto, Sandra e Raimondo ci porteranno nel loro fantastico mondo p… - Shikari691 : RT @_Techetechete: Sono la coppia dello spettacolo. Questa sera, #3agosto, Sandra e Raimondo ci porteranno nel loro fantastico mondo per fa… - GrandoniMirella : RT @callmeeeGG: “Vestiti da Sandra che io faccio il tuo Raimondo…” ??????? Del verde x #jeru - tuttugervellu : RT @_Techetechete: Sono la coppia dello spettacolo. Questa sera, #3agosto, Sandra e Raimondo ci porteranno nel loro fantastico mondo per fa… - raimondo_sandra : @httpbenzoash La mia preferita ?? -

Il Sussidiario.net

... una vera e propria nuova coppia dello spettacolo sul genere diMondaini eVianello. Oggi Bertolucci risponde con tono forzatamente stizzito agli auguri di Panatta: 'Incredibile come ...Di Biase è del 1980, Franceschini è nato nel 1958: per evitare imbarazzanti scene di coppia, allatanto per capirci, si sta pensando di piazzarli in Camere diverse, quindi lei a ... John Mark e Raimond, figli filippini di Sandra Mondaini e Raimondo Vianello/ 'Manca la quotidianità...' Raimondo Vianello è morto il 15 aprile 2010. Il decesso è avvenuto all’ospedale San Raffaele di Milano per l’aggravarsi delle sue condizioni fisiche.Puntata speciale - oggi mercoledì 3 agosto 2022 - di Techetecheté ( ore 20,30) su Sandra Mondaini e Raimondo Vianello, la coppia per eccellenza dello spettacolo italiano. La trasmissione cult di Rai1 ...