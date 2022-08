“Presto le firme”: Roma-Wijnaldum, l’annuncio fa impazzire i tifosi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Svolta nella trattativa che consentirà a Wijnaldum di trasferirsi alla Roma: arrivato l’annuncio sperato dal tecnico Mourinho. La conquista della Conference League ha rappresentato soltanto il primo passo. L’obiettivo della Roma, infatti, è quello di crescere ancora e mettere a disposizione del tecnico José Mourinho una squadra di alto livello competitiva sia in Italia che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di mercoledì 3 agosto 2022) Svolta nella trattativa che consentirà adi trasferirsi alla: arrivatosperato dal tecnico Mourinho. La conquista della Conference League ha rappresentato soltanto il primo passo. L’obiettivo della, infatti, è quello di crescere ancora e mettere a disposizione del tecnico José Mourinho una squadra di alto livello competitiva sia in Italia che Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

quaranta_due : @Giul_Granato, visto che mi sveglio presto e rispondere ai tweet di Salvini mi sta creando dipendenza e son preoccu… - Anna2Ary : @RobyPeach Ecco qua: hanno iniziato anche loro la raccolta, ma per adesso solo in Piemonte. Aggiorneranno (spero pr… - Mariari30057064 : RT @Yoda15271485: @Laura64135537 Nel 2018, #Tabacci 'prestò' il suo simbolo a #bonino che, non avendo neanche 25.000 firme, non avrebbe dov… - Yoda15271485 : @Laura64135537 Nel 2018, #Tabacci 'prestò' il suo simbolo a #bonino che, non avendo neanche 25.000 firme, non avreb… - aliceperon : Fronte di liberazione delle nonne, presto la raccolta firme -

Giallo sulla morte di Vincenzo: 'Non è suicidio, serve l'autopsia' ... presto partirà la nuova richiesta ufficiale. E' la nostra unica speranza per non convivere per sempre con i dubbi'. La petizione On line anche una petizione per raccogliere le firme, lanciata ... Carlo Calenda esiste solo quando riesce a dividere ...giorni di campagna elettorale è riuscito ad attaccare il Pd per avere "abbandonato troppo presto l'...presa con Tabacci che ha regalato a Di Maio la possibilità di candidarsi senza raccogliere le firme. ... SerieANews Real, pronto il colpaccio: presto la firma del venezuelano Rengifo Il Real Casalgrandese sta per piazzare un importante botto di mercato. Alla corte del club ceramico, neopromosso in Serie B, dovrebbe approdare l’universale mancino venezuelano Keneth Rengifo, che nel ... ...partirà la nuova richiesta ufficiale. E' la nostra unica speranza per non convivere per sempre con i dubbi'. La petizione On line anche una petizione per raccogliere le, lanciata ......giorni di campagna elettorale è riuscito ad attaccare il Pd per avere "abbandonato troppol'...presa con Tabacci che ha regalato a Di Maio la possibilità di candidarsi senza raccogliere le. ... "Presto le firme": Roma-Wijnaldum, l'annuncio fa impazzire i tifosi Il Real Casalgrandese sta per piazzare un importante botto di mercato. Alla corte del club ceramico, neopromosso in Serie B, dovrebbe approdare l’universale mancino venezuelano Keneth Rengifo, che nel ...