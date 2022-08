Parenzo e De Gregorio sostituiti? Pare che | gira una brutta voce

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Le elezioni hanno costretto le reti a cambiare i palinsesti. Così anche La7 ha dovuto rivoluzionare, mettendo mano alla programmazione. Spunta all'occhio la già annunciata sostituzione di Concita Dee David. A prendere il posto dei due Luca Telese e Marianna Aprile. Gli ex conduttori di In Onda, definiti come un "duo stanco" dal Sole 24 Ore, possono andare in vacanza. Eppure, si legge, la loro è stata "una sostituzione in corsa che deve aver lasciato dell'amaro in bocca alla De, che ha salutato i telespettatori in maniera sibillina". Per il quotidiano economico la coppia funzionava, ma non sempre. Il motivo? "Troppo saccentemente legata ai tempi della carta stampata la prima, troppo scoppiettanti e spesso estemporanei, senza però i tempi giusti, gli interventi di ...