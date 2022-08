NXT 02.08.2022 La strada verso Heatwave (Di mercoledì 3 agosto 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti a questo nuovo report di NXT! Ci avviciniamo sempre più a NXT Heatwave, prossima puntata speciale del brand di sviluppo della WWE, ma questa puntata promette spettacolo fin da subito: infatti, questa settimana verranno coronate le nuove campionesse di coppia femminili e assisteremo al Falls Count Anywhere Match tra Von Wagner e Solo Sikoa. Altro match titolato vedrà in palio gli NXT Tag Team Championship, con i campioni della Diamond Mine (i Creed Brothers) che difenderanno le cinture contro la The D’Angelo Family.La puntata dunque inizia col botto. NXT Women’s Tag Team Championship Match – Kayden Karter & Katana Chance vs. Yulisa Leon & Valentina Feroz vs. Ivy Nile & Tatum Paxley vs. Toxic Attraction (3,5 / 5)Il match è divertente e dimostra la ricchezza di talento della divisione femminile di NXT, ma soprattutto ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 3 agosto 2022) Buongiorno amici di ZW e benvenuti a questo nuovo report di NXT! Ci avviciniamo sempre più a NXT, prossima puntata speciale del brand di sviluppo della WWE, ma questa puntata promette spettacolo fin da subito: infatti, questa settimana verranno coronate le nuove campionesse di coppia femminili e assisteremo al Falls Count Anywhere Match tra Von Wagner e Solo Sikoa. Altro match titolato vedrà in palio gli NXT Tag Team Championship, con i campioni della Diamond Mine (i Creed Brothers) che difenderanno le cinture contro la The D’Angelo Family.La puntata dunque inizia col botto. NXT Women’s Tag Team Championship Match – Kayden Karter & Katana Chance vs. Yulisa Leon & Valentina Feroz vs. Ivy Nile & Tatum Paxley vs. Toxic Attraction (3,5 / 5)Il match è divertente e dimostra la ricchezza di talento della divisione femminile di NXT, ma soprattutto ...

