Marco Cappato si è autodenunciato per aver aiutato Elena

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Il tesoriere dell’Associazione Luca Coscioni,, come preannunciato ieri, questa mattina alle 11.15 si èpresso la stazione dei carabinieri di via Fosse Ardeatine a Milano, pere accompagnato la signora, malata terminale di cancro, al suicidio assistito in Svizzera. Ieriaveva accompagnato la signora, malata terminale di cancro, al suicidio assistito in Svizzera “Cinque anni fa – ha dettoprima di varcare l’ingresso della caserma -, in questa stessa caserma dei carabinieri, ero andato a raccontare le modalità dell’aiuto a Fabiano Antoniani, DJ Fabo, e da lì è partito un percorso giudiziario che ha portato fino alla legalizzazione dell’aiuto al ...

Agenzia_Ansa : VIDEO I Fine vita, il messaggio della 69enne veneta accompagnata in Svizzera da Marco Cappato. La donna era malata… - petergomezblog : Fine vita, Marco Cappato accompagna in Svizzera 69enne malata: “Solo lì può ottenere quello che deve essere un suo… - Tg3web : Le ultime parole di Elena, la donna affetta da un cancro terminale che Marco Cappato ha accompagnato a Basilea per… - ReiKashino : RT @Agenzia_Ansa: Marco Cappato si è autodenunciato a Milano dopo avere accompagnato la signora Elena, malata terminale, al suicidio assist… - NethipEdien2000 : RT @Agenzia_Ansa: Marco Cappato racconta il viaggio con Elena verso la Svizzera #ANSA -

AGI - Il posto è sempre quello, la caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine vicino al Duomo di Milano. E' cambiato molto da allora, ma non ancora abbastanza perche il 2 febbraio del 2017 venne a denunciarsi per aver aiutato a morire in Svizzera un giovane uomo cieco e paralizzato dopo un incidente e ora per avere fatto lo stesso, ieri, con una ...Il tesoriere dell'Associazione Luca Coscioni,, è entrato nella caserma dei carabinieri di via Fosse Ardeatine a Milano per ...Il tesoriere dell'associazione Luca Coscioni, Marco Cappato, si è autodenunciato ai carabinieri di Milano dopo avere accompagnato in Svizzera Elena, 69enne mala ...Ieri la signora Elena ha avuto accesso al suicidio assistito in Svizzera. Stamattina Marco Cappato, il tesoriere dell’associazione Luca Coscioni, si è autodenunciato a Milano per aver accompagnato la ...