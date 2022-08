Ita, scontro in Tv. Rampelli fulmina Friedman: “Una carcassa? È la tesi di chi vuole svenderla ai tedeschi” (video) (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tensioni in studio oggi a Coffee Break sugli schermi de La 7 sulla vicenda Ita-Alitalia. Protagonista Fabio Rampelli di Fratelli d’Italia che ha battibeccato con la grillina Vittoria Badino sugli extraprofitti delle aziende di Stato. Ma il dibattito si è riscaldato quando Alan Friedman in collegamento ha ironizzato sulla difesa della nostra compagnia di bandiera. scontro Rampelli-Friedman in diretta tv Pomo della discordia una frase infelice del giornalista americano. “Vedo che la Meloni propone di non vedere quella carcassa di Alitalia che si chiama Ita alla Lufthansa”. Immediata la replica del vicepresidente della Camera. “Il presidente Draghi dice che i conti sono stati risanati. E allora se la compagnia è sana perché regalarla alla Germania? Tutti gli investitori sono i ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 3 agosto 2022) Tensioni in studio oggi a Coffee Break sugli schermi de La 7 sulla vicenda Ita-Alitalia. Protagonista Fabiodi Fratelli d’Italia che ha battibeccato con la grillina Vittoria Badino sugli extraprofitti delle aziende di Stato. Ma il dibattito si è riscaldato quando Alanin collegamento ha ironizzato sulla difesa della nostra compagnia di bandiera.in diretta tv Pomo della discordia una frase infelice del giornalista americano. “Vedo che la Meloni propone di non vedere quelladi Alitalia che si chiama Ita alla Lufthansa”. Immediata la replica del vicepresidente della Camera. “Il presidente Draghi dice che i conti sono stati risanati. E allora se la compagnia è sana perché regalarla alla Germania? Tutti gli investitori sono i ...

