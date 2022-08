Ha aiutato a morire una donna malata terminale di cancro, accompagnandola in una clinica svizzera. Rischia fino a 12 anni di carcere (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lunedì 1° agosto, Marco Cappato si è recato in svizzera per dare seguito alla richiesta di aiuto di una signora veneta di 69 anni, affetta da una patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Poi si è auodenunciato e ora Rischia 12 anni di reclusione. Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni, durante il dibattito su Eutanasia e Democrazia, che si e’ svolto a Palazzo Ducale. Genova, 29 marzo 2022.ANSA/LUCA ZENNARO Leggi anche › Eutanasia, dopo il no al referendum crescono le richieste per sapere come morire all’estero Marco Cappato: «Elena non avrebbe potuto ottenere questa possibilità in Italia» Elena – questo il suo nome della donna che ha scelto per sé ... Leggi su iodonna (Di mercoledì 3 agosto 2022) Lunedì 1° agosto, Marco Cappato si è recato inper dare seguito alla richiesta di aiuto di una signora veneta di 69, affetta da una patologia oncologica polmonare irreversibile con metastasi. Poi si è auodenunciato e ora12di reclusione. Marco Cappato dell’associazione Luca Coscioni, durante il dibattito su Eutanasia e Democrazia, che si e’ svolto a Palazzo Ducale. Genova, 29 marzo 2022.ANSA/LUCA ZENNARO Leggi anche › Eutanasia, dopo il no al referendum crescono le richieste per sapere comeall’estero Marco Cappato: «Elena non avrebbe potuto ottenere questa possibilità in Italia» Elena – questo il suo nome dellache ha scelto per sé ...

