(Di mercoledì 3 agosto 2022) L'evento, in calendario dal 10 al 16 ottobre (l'8 e il 9 si giocano le qualificazioni), sarà ospitato all'interno dello spazio sportivo polifunzionale di Palazzo Wanny, situato nella parte Ovest della città. Si giocherà su campi in GreenSet. L'articolo proviene daPost.

FirenzePost : Firenze: torneo Atp, al via prevendita dei biglietti - giobettarini : RT @DarioNardella: Il grande #tennis torna a #Firenze dopo più di due decenni. Siete pronti??? #unicreditfirenzeopen - Zuzzurellone84 : RT @DarioNardella: Il grande #tennis torna a #Firenze dopo più di due decenni. Siete pronti??? #unicreditfirenzeopen - Alsaleh23357005 : RT @DarioNardella: Il grande #tennis torna a #Firenze dopo più di due decenni. Siete pronti??? #unicreditfirenzeopen - DarioNardella : Il grande #tennis torna a #Firenze dopo più di due decenni. Siete pronti??? #unicreditfirenzeopen -

FirenzeViolaSuperSport Live

femminile: quattro italiane nel main draw Importante pattuglia azzurra anche nel... RIVIVI LA GARA ADRIANO PANATTA: 10 titoli 1971: Senigallia 1973: Bournemouth 1974:1975: ...... ammirare le gesta dei campioni dei clan durante ilceltico, mettersi in gioco nei ...Facebook Twitter WhatsApp Condividi via Email Stampa Articoli correlati A1 - Morto motociclista tra... Tennis: Si apre la prevendita per il Torneo di Firenze Dalle 13 di oggi parte la prevendita dei biglietti per assistere all’UniCredit Firenze Open, il torneo ATP 250 che segna il ritorno dopo 28 anni del grande tennis internazionale nel capoluogo della To ...L'evento, in calendario dal 10 al 16 ottobre (l'8 e il 9 si giocano le qualificazioni), sarà ospitato all'interno dello spazio sportivo polifunzionale di Palazzo Wanny, situato nella parte Ovest della ...