Esplosività ed estro | tutto su Lookman | la nuova freccia per Gasperini

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Bergamo. Nel giorno del suo debutto in Premier League con l’Everton, è entrato ad un minuto dal 90’ e nel recupero ha segnato il 4-0 contro il Manchester City di Pep Guardiola. Al suo esordio in Bundesliga con il RB Lipsia, da subentrato, ha segnato il gol decisivo per vincere 0-1 sul campo Borussia Mönchengladbach. Impossibile sapere come andrà la prima in Serie A con l’Atalanta, sempre ammesso che il trasferimento vada a buon fine (come sembra, il giocatore è atteso in città per le visite mediche), ma sicuramente Ademolapuò dire di avere avuto degli ottimi approcci con i top campionati europei. E pensare che i gol non sono nemmeno la prerogativa dell’esterno offensivo classe 1997, nato a Londra e cresciuto in Inghilterra, ma di origini nigeriane (veste la maglia della nazionale africana, dopo aver giocato nelle giovanili inglesi). Non sono stati i numeri a ...