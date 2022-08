Dl aiuti bis: in Consiglio dei ministri bollette, cuneo e pensioni (Di mercoledì 3 agosto 2022) In arrivo in Consiglio dei ministri, probabilmente domani pomeriggio, il nuovo decreto aiuti che conterrà le ultime misure per far fronte all'impatto dell'inflazione prima delle elezioni del 25 settembre. Un provvedimento "depotenziato" rispetto a quello previsto prima della crisi di governo ma che comunque potrà contare su una dotazione da oltre 14 miliardi di euro di cui circa la metà dedicati alla proroga degli interventi su bollette e carburanti. Nella bozza del provvedimento di 41 articoli, suscettibile di modifiche, sono previsti, tra l'altro, anche l'aumento di un punto fino a fine anno del taglio del cuneo fiscale, l'anticipo ad ottobre della rivalutazione delle pensioni oltre all'estensione del bonus di 200 euro ad alcune categorie di lavoratori con reddito inferiore ai 35mila ... Leggi su ilfogliettone (Di mercoledì 3 agosto 2022) In arrivo indei, probabilmente domani pomeriggio, il nuovo decretoche conterrà le ultime misure per far fronte all'impatto dell'inflazione prima delle elezioni del 25 settembre. Un provvedimento "depotenziato" rispetto a quello previsto prima della crisi di governo ma che comunque potrà contare su una dotazione da oltre 14 miliardi di euro di cui circa la metà dedicati alla proroga degli interventi sue carburanti. Nella bozza del provvedimento di 41 articoli, suscettibile di modifiche, sono previsti, tra l'altro, anche l'aumento di un punto fino a fine anno del taglio delfiscale, l'anticipo ad ottobre della rivalutazione delleoltre all'estensione del bonus di 200 euro ad alcune categorie di lavoratori con reddito inferiore ai 35mila ...

