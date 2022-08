Diana Pifferi, la madre Alessia vuole parlare con il suo compagno: ma l’uomo è sparito (Di mercoledì 3 agosto 2022) Diana Pifferi è la bimba di un anno e mezzo che è morta di stenti nella sua casa a Milano: la piccola è stata abbandonata per sei giorni dalla madre Alessia Pifferi: la donna è accusata di omicidio e adesso rischia l’ergastolo. Dal carcere chiede di vedere e parlare con il suo compagno, l’elettricista di Leffe, l’uomo che voleva al punto da preferirlo alla figlia, arrivando a lasciarla a casa da sola. Lui però non ha mai più risposto alle chiamate fatte attraverso il tramite dei legali, rendendosi irreperibile dal giorno della tragedia. Vediamo nel dettaglio che cosa sta accadendo.



