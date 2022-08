Con questa automazione per iPhone finirete nel Sottosopra di Stranger Things in un attimo!

Leggi su computermagazine

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Avete mai sognato di far apparire delle immagini mediante dei comandi semplici del nostro? Sicuramente sarà capitato qualche volta di pensarlo e non lo mettiamo in dubbio, ma mettere in praticamossa non è così scontato come sembra. Infatti, per riuscirci, dovremo praticamente portare a termine una serie di comandi piuttosto facili da eseguire ma che, probabilmente, molti di noi non sanno neanche che esistano. Di che cosa stiamo parlando in sostanza? Dobbiamo soltanto valutare dove e quando usare la funzionalità in questione – Computermagazine.itI cellulari della Apple si sono dimostrati da sempre delle ottime scelte per quanto riguarda l’estetica e lo scatto di foto mozzafiato, ragione per la quale sono gettonati da molti di noi. È anche vero, però, che per arrivare ad un compromesso reale dovremmo pensare di scegliere bene che cosa ...