Champions League 2022/2023, sorteggio terzo turno: tabellone e accoppiamenti (Di mercoledì 3 agosto 2022) Grande attesa per il terzo turno di qualificazione di Champions League. A Nyon è andato in scena il sorteggio che avvicina la fase a gironi. Sono previsti come sempre due sorteggi. Si parte col Percorso Campioni che è formato dalle nuove squadre che entrano in questa fase e dalle dieci vincitrici del secondo turno di qualificazione. Le squadre sono state divise in due gruppi e teste di serie secondo i coefficienti del ranking Uefa. Nel percorso piazzate sei nuove squadre entrano in questa fase e vanno ad aggiungersi alle due vincitrici del secondo turno di qualificazione. Le vincitrici del terzo turno di qualificazione raggiungono gli spareggi. Le squadre sconfitte vanno agli spareggi di Europa League. Di seguito, ... Leggi su sportface (Di mercoledì 3 agosto 2022) Grande attesa per ildi qualificazione di. A Nyon è andato in scena ilche avvicina la fase a gironi. Sono previsti come sempre due sorteggi. Si parte col Percorso Campioni che è formato dalle nuove squadre che entrano in questa fase e dalle dieci vincitrici del secondodi qualificazione. Le squadre sono state divise in due gruppi e teste di serie secondo i coefficienti del ranking Uefa. Nel percorso piazzate sei nuove squadre entrano in questa fase e vanno ad aggiungersi alle due vincitrici del secondodi qualificazione. Le vincitrici deldi qualificazione raggiungono gli spareggi. Le squadre sconfitte vanno agli spareggi di Europa. Di seguito, ...

OptaPaolo : 2 - Charles #DeKetelaere (19 anni e 224 giorni il 20/10/2020 in Zenit-Club Brugge) è il 2° marcatore belga ???? più g… - sscnapoli : ?? Kim “Non vedo l’ora di giocare la Champions League. Sono cresciuto tanto in questi anni e voglio migliorarmi anco… - tuttoatalanta : Champions League, terzo turno di qualificazione: cinquina per Bodo/Glimt e Stella Rossa - laregione : Champions League, ecco il fuorigioco semiautomatico - WiAnselmo : RT @Mediagol: Tottenham, Perisic: “Voglio giocare la Champions League. Sulla trattativa dico…” -