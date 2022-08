Camerota | ordinanza di chiusura per la spiaggia dei francesi dopo caduta masso

Leggi su anteprima24

(Di mercoledì 3 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto“Abbiamo subito informato, insieme al Comune di San Giovanni a Piro, un geologo per chiarire e verificare le cause della frana. Le spiagge del territorio vengono costantemente monitorate ma la natura, come sappiamo, non è sempre prevedibile, anzi”. Lo ha dichiarato questa mattina il sindaco di, Mario Scarpitta che ha firmato un’che sancisce l’interdizione, precauzionale e temporanea, delladel Marcellino, (detta anche dei) ricadente nell’ambito del territorio di, l’accesso alla stessa via terra con il divieto di ogni tipo di attività sulla stessa,l’evento franoso verificatosi ieri e che ha coinvolto un fruitore delladel Marcellino con conseguenti gravi all’incolumità dello ...