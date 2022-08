Calciomercato Milan, LIVE: le ultime news e tutte le trattative di oggi (Di mercoledì 3 agosto 2022) Il LIVE con tutte le ultime notizie sul Calciomercato del Milan: news, acquisti, cessioni, prezzi, stipendi. Scoop ed esclusive del 3 agosto Leggi su pianetamilan (Di mercoledì 3 agosto 2022) Ilconlenotizie suldel, acquisti, cessioni, prezzi, stipendi. Scoop ed esclusive del 3 agosto

DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, il primo giorno in rossonero di #DeKetelaere - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - Eamlaen : RT @cmdttcom: #Milan, #Sanches va al PSG e ora che fai? #Wijnaldum non andava bene? Confusione in casa rossonera. - MilanLiveIT : ???? In Belgio c'è chi non è convinto della scelta di De Ketelaere di firmare con il Milan ?? #MercatoMilan… -