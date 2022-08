Calcio Napoli, Koulibaly risponde a De Laurentiis: “Rispetto per il calcio africano” (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex difensore del calcio Napoli, Kalidou Koulibaly, durante la sua presentazione al Chelsea, risponde al patron azzurro. “Io do e chiedo Rispetto per tutte le nazionalità. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana. Rispetto quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un Leggi su 2anews (Di mercoledì 3 agosto 2022) L’ex difensore del, Kalidou, durante la sua presentazione al Chelsea,al patron azzurro. “Io do e chiedoper tutte le nazionalità. Come capitano del Senegal, penso non sia giusto parlare così di una nazionale africana.quello che pensa, se crede che la squadra possa giocare senza africani è un

