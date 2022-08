Viabilità Roma Regione Lazio del 02-08-2022 ore 09 | 45

Leggi su romadailynews

(Di martedì 2 agosto 2022)DEL 2 AGOSTOORE 08.20 GINA PANDOLFO BEN RITROVATI DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLASUBITO UN AGGIORNAMENTO SULLA VIA PONTINA, RISOLTO L’INCIDENTE PERMANGONO RALLENTAMENTI ALL’ALTEZZA DI POMEZIA, IN DIREIZONERESTIAMO SULLA PONTINA CODE QUI PER TRAFFCO INTENSO TRA CASTELNO E CASTEL DI DECIMA, IN DIREZIONE RACCORDO ANULARE PER LAVORI CODE INTERESSANO LA VIA APPIA DA VIA DEI LAGHI AL RACCORDO LA DIRAMAZIONENORD DALLO SVINCOLO PER SETTEBAGNI AL RACCORDO CODE PER LAVORI ANCHE SULLA SALARIA E CASSIA VEIENTANA NELL’ORDINE DA VILLA SPADA A VIA DEI PRATI FISCALI E DA VIA DEL PRATO DELLA CORTE A VIA DELLA GIUSTINIANA TUTTO IN DIREZIONE RACCORDO/CENTRO CON QUESTO E’ TUTTO DA GINA PANDOLFO E ASTRAL INFOMOBILITÀ GRAZIE PER ...