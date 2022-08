Vaiolo scimmie: Spallanzani,presto pronti con vaccino (Di martedì 2 agosto 2022) L'Istituto per le malattie Infettive Lazzaro Spallanzani di Roma sarà "presto pronto a partire con il vaccino del Vaiolo per monkeypox e attende dal ministero le modalità di reclutamento". Lo comunica ... Leggi su notizie.tiscali (Di martedì 2 agosto 2022) L'Istituto per le malattie Infettive Lazzarodi Roma sarà "pronto a partire con ildelper monkeypox e attende dal ministero le modalità di reclutamento". Lo comunica ...

