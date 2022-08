Queste mappe non dimostrano che il cambiamento climatico non esiste (Di martedì 2 agosto 2022) Il 2 agosto 2022 è stato pubblicato su Facebook un post che include due mappe relative alle previsioni del tempo in Svezia. L’immagine di sinistra è colorata in verde e include un testo che recita «1986», mentre quella di destra è sui toni del rosso e dell’arancione, che nello spettro cromatico sono comunemente associati a temperature più alte, e riporta la scritta «2022». La maggior parte delle aree contrassegnate sulla mappa di sinistra riportano una temperatura più elevata rispetto a alla mappa di destra. Le immagini sono accompagnate da un commento, secondo cui «basta cambiare il colore, e ciò che veniva ritenuto normale poco prima, di colpo diventa spaventoso». Questo contenuto è stato ampiamente condiviso sui social anche in inglese (qui e qui), in spagnolo, in francese, in ungherese, in polacco e in rumeno. Si tratta di due immagini estrapolate dal ... Leggi su facta.news (Di martedì 2 agosto 2022) Il 2 agosto 2022 è stato pubblicato su Facebook un post che include duerelative alle previsioni del tempo in Svezia. L’immagine di sinistra è colorata in verde e include un testo che recita «1986», mentre quella di destra è sui toni del rosso e dell’arancione, che nello spettro cromatico sono comunemente associati a temperature più alte, e riporta la scritta «2022». La maggior parte delle aree contrassegnate sulla mappa di sinistra riportano una temperatura più elevata rispetto a alla mappa di destra. Le immagini sono accompagnate da un commento, secondo cui «basta cambiare il colore, e ciò che veniva ritenuto normale poco prima, di colpo diventa spaventoso». Questo contenuto è stato ampiamente condiviso sui social anche in inglese (qui e qui), in spagnolo, in francese, in ungherese, in polacco e in rumeno. Si tratta di due immagini estrapolate dal ...

sulsitodisimone : RT @Kurosh_74: Queste due mappe mostrano le anomalie di precipitazioni e umidità del suolo indicando chiaramente le condizioni di #siccità… - silvamarcoange1 : RT @Kurosh_74: Queste due mappe mostrano le anomalie di precipitazioni e umidità del suolo indicando chiaramente le condizioni di #siccità… - Kurosh_74 : Queste due mappe mostrano le anomalie di precipitazioni e umidità del suolo indicando chiaramente le condizioni di… - Stelladiana101 : RT @mrctrdsh: Queste mappe fotografano un altissimo rischio per la democrazia. Serve non un Terzo Polo di ‘apoti’ ma un soggetto politico l… - FrancescoAldri2 : RT @mrctrdsh: Queste mappe fotografano un altissimo rischio per la democrazia. Serve non un Terzo Polo di ‘apoti’ ma un soggetto politico l… -