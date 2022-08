Omicidio di Monteforte Irpino, il 24enne non risponde al Gip (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Robert Omo, il 24enne gravemente indiziato di “Omicidio volontario” e “tentato Omicidio” affiancato dall’avvocato Nicola D’Archi, ha detto di non ricordare nulla di quanto avvenuto il 30 luglio scorso, il giorno dell’Omicidio del 56enne di origini cinesi Yuancheng Gao e del grave ferimento di Krasimir Petrov Tsankov, 49enne bulgaro. Davanti al Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella, Omo si è avvalso della facoltà di non rispondere. “E’ in uno stato confusionale e non ricorda quanto accaduto – spiega il legale – Le problematiche del giovane erano note a tutti. Ha avuto delle prescrizioni mediche dopo l’aiuto della Caritas, ma sono rimaste inevase. E’ un ragazzo che viveva in strada – dice – Aveva fatto richiesta di rimpatrio, ma c’è stata una negazione ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 2 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minutoAvellino – Robert Omo, ilgravemente indiziato di “volontario” e “tentato” affiancato dall’avvocato Nicola D’Archi, ha detto di non ricordare nulla di quanto avvenuto il 30 luglio scorso, il giorno dell’del 56enne di origini cinesi Yuancheng Gao e del grave ferimento di Krasimir Petrov Tsankov, 49enne bulgaro. Davanti al Gip del Tribunale di Avellino Francesca Spella, Omo si è avvalso della facoltà di nonre. “E’ in uno stato confusionale e non ricorda quanto accaduto – spiega il legale – Le problematiche del giovane erano note a tutti. Ha avuto delle prescrizioni mediche dopo l’aiuto della Caritas, ma sono rimaste inevase. E’ un ragazzo che viveva in strada – dice – Aveva fatto richiesta di rimpatrio, ma c’è stata una negazione ...

