Monreale | due cani cercano padrone

(Di martedì 2 agosto 2022)– Due amici pelosetti. Sono stati trovati che vagavano in cerca di cibo e di un rifugio. Sono duemeticci di media taglia, di carattere docile. Probabilmente ancora cuccioli. Un maschio e una femmina. Sembrano in ottime condizioni di salute. Temporaneamente hanno trovato rifugio nei pressi del parcheggio comunale Torres, dove la volontaria Silvana Lo Iacono si sta occupando – temporaneamente – di loro. Sigli eventuali padroni che possano averli smarriti. Se nessuno dovesse reclamarli verranno dati in adozione a chi vorrà prendersi cura di loro. Per andarli a vedere ci si può recare presso il parcheggio Torres, e parlare con Silvana Lo Iacono, la signora che gestisce il chioschetto per i turisti.