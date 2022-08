Meteo, anticiclone Lucifero in arrivo. E comincia la vendemmia (Di martedì 2 agosto 2022) Una nuova ondata di caldo caratterizzerà il Meteo di questa prima settimana di agosto. L’anticiclone africano, Lucifero, si affermerà con sempre più vigore sul nostro Paese. Benché abbia cominciato a fare più caldo già da questo lunedì 1 agosto, le temperature saliranno ma non eccessivamente. Soffieranno infatti venti settentrionali che limiteranno il drastico aumento delle temperature. Un’escalation del Meteo che comincerà a prendere forma da mercoledì 3 agosto. E che culminerà nei giorni tra giovedì 5 e domenica 7 agosto. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.ilMeteo.it avverte che i prossimi 7 giorni trascorreranno con condizioni di bel tempo su quasi tutte le regioni. Foto Ansa/ColdirettiIl sole sarà quindi prevalente un po’ ovunque. Soltanto sulle Alpi del Triveneto, ... Leggi su velvetmag (Di martedì 2 agosto 2022) Una nuova ondata di caldo caratterizzerà ildi questa prima settimana di agosto. L’africano,, si affermerà con sempre più vigore sul nostro Paese. Benché abbiato a fare più caldo già da questo lunedì 1 agosto, le temperature saliranno ma non eccessivamente. Soffieranno infatti venti settentrionali che limiteranno il drastico aumento delle temperature. Un’escalation delche comincerà a prendere forma da mercoledì 3 agosto. E che culminerà nei giorni tra giovedì 5 e domenica 7 agosto. Antonio Sanò, direttore e fondatore del sito www.il.it avverte che i prossimi 7 giorni trascorreranno con condizioni di bel tempo su quasi tutte le regioni. Foto Ansa/ColdirettiIl sole sarà quindi prevalente un po’ ovunque. Soltanto sulle Alpi del Triveneto, ...

