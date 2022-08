fabiotrovo10 : @Bresingar_ Terapia conservativa implica che l operazione si farà ma nn adesso e giocando nella Juve quando vuoi ch… - SerafinoApAcHe : Adesso che Pogba non è grave con 2 acquisti la juve chiuderà il mercato Regista ed esterno/ attaccante ! #JuveOnTheRoad - helder39691713 : @Delu90Inter É evidente che deve operarsi dopo i mondiali. Adesso stringe i denti e poi vediamo…. Poi mi sa che la… - grizwigga : RT @fdrpzebra16: Sono molto curioso di leggere adesso i vari average juventino guy, vaciago e tutto il carro dei mangiamerda che scrive che… - thegrandmaximus : RT @fdrpzebra16: Sono molto curioso di leggere adesso i vari average juventino guy, vaciago e tutto il carro dei mangiamerda che scrive che… -

Corriere dello Sport

Per quel che riguarda lasemplicemente uno dei migliori in campo, per quel che riguarda i tifosi una scommessa su cui vale la pena puntare senza troppi indugi. E il tunnel a un certo Toni Kroos ...Ad attendere il francese,, tre settimane di lavoro fuori dal campo: tanta fisioterapia, ... Poi il rientro a Torino e la decisione presa con la, caldeggiata dal centrocampista, che non vuole ... Juve, adesso tocca a Fagioli: c'è aria di rinnovo Dopo il consulto in Francia con il luminare il centrocampista della Juventus ha optato per la terapia conservativa della durata di cinque settimane tra palestra e piscina e allenamenti differenziati.Il centrocampista francese, dopo aver riportato la lesione del menisco laterale nel primo allenamento a Los Angeles, adesso sa quando rientrerà.