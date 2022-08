Golden power, Draghi dà un taglio. Il decreto (Di martedì 2 agosto 2022) Il governo Draghi mette un freno al Golden power. Con un dpcm Palazzo Chigi semplifica la normativa dei poteri speciali. Tra le novità nel decreto – di cui Formiche.net ha visionato una bozza – la disciplina della prenotifica: un escamotage per ridurre l’impatto dell’intervento dello Stato sull’economia e le imprese italiane e, si legge nella relazione illustrativa, “ridurre le numerose cosiddette notifiche prudenziali”. Introdotto con il decreto-legge n. 21 del 2012, ai tempi del governo Monti, il Golden power è la facoltà in capo al governo di porre un veto sull’adozione di delibere, atti o operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche, dettando condizioni e prescrizioni oppure opponendo un veto all’acquisto di partecipazioni. Negli anni i settori ... Leggi su formiche (Di martedì 2 agosto 2022) Il governomette un freno al. Con un dpcm Palazzo Chigi semplifica la normativa dei poteri speciali. Tra le novità nel– di cui Formiche.net ha visionato una bozza – la disciplina della prenotifica: un escamotage per ridurre l’impatto dell’intervento dello Stato sull’economia e le imprese italiane e, si legge nella relazione illustrativa, “ridurre le numerose cosiddette notifiche prudenziali”. Introdotto con il-legge n. 21 del 2012, ai tempi del governo Monti, ilè la facoltà in capo al governo di porre un veto sull’adozione di delibere, atti o operazioni delle imprese che gestiscono attività strategiche, dettando condizioni e prescrizioni oppure opponendo un veto all’acquisto di partecipazioni. Negli anni i settori ...

