Chelsea: Cucurella ad un passo, poi pronto l'assalto a De Jong (Di martedì 2 agosto 2022) Non sembra subire frenate il calciomercato del Chelsea, che dopo l'insediamento della nuova proprietà continua a fare la voce grossa. Secondo quanto riportano i media inglesi, i Blues sarebbero ad un passo da Marc Cucurella, esterno sinistro del Brighton, per una cifra che si aggira attorno ai 60 milioni di euro. L'arrivo del 24enne spagnolo libererebbe una vecchia conoscenza del calcio italiano, l'ex Fiorentina Marcos Alonso, che potrebbe accasarsi al Barcellona. E proprio sull'asse Londra-Barcellona potrebbe nascere un'altra clamorosa trattativa, quella relativa a Frankie De Jong: il centrocampista olandese da tempo continua a rifiutare il Manchester United, e il Chelsea potrebbe quindi inserirsi nonostante l'alto prezzo fissato a 85 milioni di euro. SportFace.

