Calciomercato Sassuolo, se Raspadori va via già trovato il sostituto: dalla Serie A! (Di martedì 2 agosto 2022) Il Napoli ha la necessità di dover trovare un sostituto di Lorenzo Insigne da consegnare a Luciano Spalletti il primo possibile. Compito per nulla facile per Cristiano Giuntoli, il quale avrebbe decisamente affondato il colpo per Giacomo Raspadori del Sassuolo, dopo aver cercato di portare in azzurro per lungo tempo Gerard Deulofeu dall'Udinese. Orsolini Calciomercato SassuoloL'omologo neroverde quindi dovrà necessariamente, in caso di trasferimento del giovane attaccante della Nazionale sulle pendici del Vesuvio, trovare a sua volta un sostituto. L'obiettivo di Carnevali dunque si sarebbe decisamente spostato su Riccardo Orsolini, sul quale ci sarebbe anche il Torino. A riportarlo è Repubblica. In alternativa, si pensa al ritorno di Sansone.

