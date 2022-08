Calciomercato Milan – Bruciata la Juve su Mancini: cifre e dettagli (Di martedì 2 agosto 2022) Colpo giovane del Milan in questo Calciomercato estivo. I rossoneri stanno chiudendo per l'acquisto di Tommaso Mancini dal Vicenza. Il punto Leggi su pianetamilan (Di martedì 2 agosto 2022) Colpo giovane delin questoestivo. I rossoneri stanno chiudendo per l'acquisto di Tommasodal Vicenza. Il punto

DiMarzio : #Calciomercato #SerieA | @acmilan, contatti con #Mendes per #RenatoSanches. Per la difesa l'obiettivo principale è… - DiMarzio : .@acmilan, terminate le visite mediche di #DeKetelaere?? - DiMarzio : #Calciomercato | @acmilan, è sempre più vicino l’attaccante classe 2004 #Mancini - sportli26181512 : Milan, visite d'idoneità per De Ketelaere VIDEO: Mancano solo le firme sul contratto, poi Charles De Kateleare sarà… - persemprecalcio : ???Si è conclusa la trattativa per De #Ketelaere. Il #Milan ha concluso l'acquisto e ora il giocatore sta eseguendo… -