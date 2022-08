“Battiti Live”, Gregoraci insuperabile: addominali scolpiti e spacco da capogiro (Di martedì 2 agosto 2022) Si è conclusa la grande stagione musicale di Italia 1. Martedì 2 agosto Battiti Live ha visto andare in scena l’ultima puntata del 2022, registrata nella splendida cornice di Trani dove a farla da padrona, ancora una volta, è stata la bellezza di Elisabetta Gregoraci. La conduttrice, al fianco dell’immancabile Alan Palmieri e di Mariasole Pollio, stavolta ha proprio deciso di stupirci non con uno, ma con ben due look accattivanti e di tendenza che ha mostrato anche sul suo profilo Instagram. E sul palco non ce n’era per nessuna. Elisabetta Gregoraci sceglie il bianco e nero come Kate Middleton Due look per un’ultima puntata a tutta musica e con un pizzico di nostalgia. Elisabetta Gregoraci per l’occasione ha sfoggiato un primo abito che si ispira alla divina Kate Middleton, regina indiscussa di stile ... Leggi su dilei (Di martedì 2 agosto 2022) Si è conclusa la grande stagione musicale di Italia 1. Martedì 2 agostoha visto andare in scena l’ultima puntata del 2022, registrata nella splendida cornice di Trani dove a farla da padrona, ancora una volta, è stata la bellezza di Elisabetta. La conduttrice, al fianco dell’immancabile Alan Palmieri e di Mariasole Pollio, stavolta ha proprio deciso di stupirci non con uno, ma con ben due look accattivanti e di tendenza che ha mostrato anche sul suo profilo Instagram. E sul palco non ce n’era per nessuna. Elisabettasceglie il bianco e nero come Kate Middleton Due look per un’ultima puntata a tutta musica e con un pizzico di nostalgia. Elisabettaper l’occasione ha sfoggiato un primo abito che si ispira alla divina Kate Middleton, regina indiscussa di stile ...

