Battiti Live 2022, scaletta stasera, 2 agosto: ultima puntata (Di martedì 2 agosto 2022) Martedì 2 agosto 2022, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda la quinta ed ultima puntata di Battiti Live, la kermesse musicale estiva organizzata ogni anno da Radio Norba e Radio Norba Tv, che Mediaset manda in onda a Livello nazionale dopo che le puntate sono trasmesse dalle due emittenti radiofoniche e televisive. Alla conduzione di questa edizione, ritroviamo la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre Mariasole Pollio ha il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Il programma, anche in questa edizione ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e ... Leggi su ascoltitv (Di martedì 2 agosto 2022) Martedì 2, dalle 21:20, su Italia 1 va in onda la quinta eddi, la kermesse musicale estiva organizzata ogni anno da Radio Norba e Radio Norba Tv, che Mediaset manda in onda allo nazionale dopo che le puntate sono trasmesse dalle due emittenti radiofoniche e televisive. Alla conduzione di questa edizione, ritroviamo la coppia formata da Alan Palmieri ed Elisabetta Gregoraci, mentre Mariasole Pollio ha il compito di raccogliere a caldo l’emozione del pubblico presente nelle piazze. Il programma, anche in questa edizione ospita dal vivo gli artisti più noti della musica nazionale e internazionale, che canteranno le loro hit nella cornice degli splendidi panorami pugliesi: si alterneranno infatti sui palchi di Bari, Gallipoli e ...

annakiara119 : RT @luceecenere_: Stasera scopriremo se dovremo denunciare battiti live per non aver mandato in onda Tancredi e Deddy con las Vegas e non m… - luceecenere_ : Stasera scopriremo se dovremo denunciare battiti live per non aver mandato in onda Tancredi e Deddy con las Vegas e… - TizianaDeSimon9 : Stasera h.21:30 tt attaccati alle sedie il na deddy ci farà battere il cuore a battiti live cn le luci addosso #deddy - fanpage : Questa sera, martedì 2 agosto, andrà in onda l’ultima puntata di Radio Norba Cornetto #battitilive da Trani, condo… - unoduecento_ : luigi dato che oggi metterai la storia del battiti live fai anche una storia per sponsorizzare l’ep e ts che manca… -