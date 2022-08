Alfonso Signorini erede di Simona Ventura | “Ho rischiato molto”

Leggi su tutto.tv

(Di martedì 2 agosto 2022)ha avuto modo di intervistaredurante la terza edizione de La Terrazza della Dolce Vita. Tra i tanti argomenti, l’amato conduttore si è soffermato soprattutto sulla sua esperienza al Grande Fratello Vip. Ha parlato del suo ruolo e di ciò che è riuscito a realizzare durante questo periodo. Ha anche rivelato i riti che mette in atto prima di entrare in scena. GF Vip 7,parla delle difficoltà avute: “Non mi sono reso conto dei rischi”sembra essere perfettamente a suo agio nello studio del Grande Fratello Vip. La sua spigliatezza, più di una volta, lo ha aiutato ad affrontare situazioni complesse. In realtà, però, durante l’intervista con...