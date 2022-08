Sparatoria a Pescara: un morto e un ferito grave, killer in fuga (Di lunedì 1 agosto 2022) Un altro fatto di sangue in questa calda estate italiana. Le ultime notizie arrivano da Pescara dove questo pomeriggio, c’è stata una Sparatoria a Pescara. I fatti sono accaduti davanti a un bar all’angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, a poca distanza dal centro cittadino. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe un morto e un ferito grave, trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino. La notizia della morte di una persona viene confermata da tutti i media locali abruzzesi, che confermano purtroppo, quanto trapelato pochi minuti fa. Secondo quanto riferisce Il Corriere della sera, l’aggressore, l’uomo che avrebbe ucciso una persona con colpi di arma da fuoco, si sarebbe dato alla fuga. L’allarme sarebbe stato dato da un negoziante che ha chiamato i ... Leggi su ultimenotizieflash (Di lunedì 1 agosto 2022) Un altro fatto di sangue in questa calda estate italiana. Le ultime notizie arrivano dadove questo pomeriggio, c’è stata una. I fatti sono accaduti davanti a un bar all’angolo tra Via Ravasco e la Strada Parco, a poca distanza dal centro cittadino. Secondo le prime informazioni, ci sarebbe une un, trasportato in ambulanza all’ospedale cittadino. La notizia della morte di una persona viene confermata da tutti i media locali abruzzesi, che confermano purtroppo, quanto trapelato pochi minuti fa. Secondo quanto riferisce Il Corriere della sera, l’aggressore, l’uomo che avrebbe ucciso una persona con colpi di arma da fuoco, si sarebbe dato alla. L’allarme sarebbe stato dato da un negoziante che ha chiamato i ...

SkyTG24 : Sparatoria in centro a Pescara: un morto e un ferito grave - danieledv79 : RT @Corriere: Sparatoria a Pescara, un morto e un ferito grave. Killer in fuga - Libero_official : Sparatoria in centro a #Pescara: un uomo è entrato in un bar e ha ucciso una persona, ferendone un'altra gravemente… - abruzzo24ore : AGGIORNAMENTO Sparatoria a Pescara, un morto e un ferito - andreastoolbox : Sparatoria in centro a Pescara: un morto e un ferito grave | Sky TG24 -