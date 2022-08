“Se n’è andato”. Francesco Totti, la scoperta delle ultime ore: dov’è e con chi (Di lunedì 1 agosto 2022) Nonostante, come promesso nel comunicato disgiunto nel quale ha comunicato separatamente da Francesco Totti la fine del loro lungo quanto iconico matrimonio, non abbia mai rilasciato dichiarazioni riguardo alla triste, complicata faccenda, Ilary Blasi ha però sempre continuato a farsi vedere sui social tra il viaggio in Tanzania e le seguenti vacanze a Sabaudia. E invece, in tutto questo teso marasma, dove si trova il simbolo dell’As Roma? Inizialmente sembrava certo fosse già andato a convivere da diverse settimane con quella che è quasi di certo la sua nuova fiamma, ci si avvale ancora del beneficio del dubbio ma così palesemente è, Noemi Bocchi. L’idea aveva infastidito dei fan, delusi da così poca delicatezza nei confronti di Ilary Blasi e di Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016). Francesco ... Leggi su tuttivip (Di lunedì 1 agosto 2022) Nonostante, come promesso nel comunicato disgiunto nel quale ha comunicato separatamente dala fine del loro lungo quanto iconico matrimonio, non abbia mai rilasciato dichiarazioni riguardo alla triste, complicata faccenda, Ilary Blasi ha però sempre continuato a farsi vedere sui social tra il viaggio in Tanzania e le seguenti vacanze a Sabaudia. E invece, in tutto questo teso marasma, dove si trova il simbolo dell’As Roma? Inizialmente sembrava certo fosse giàa convivere da diverse settimane con quella che è quasi di certo la sua nuova fiamma, ci si avvale ancora del beneficio del dubbio ma così palesemente è, Noemi Bocchi. L’idea aveva infastidito dei fan, delusi da così poca delicatezza nei confronti di Ilary Blasi e di Cristian (2005), Chanel (2007) ed Isabel (2016)....

