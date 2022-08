Questore Conticchio | “Indagini in corso su via Leucosia” VIDEO

Leggi su anteprima24

(Di lunedì 1 agosto 2022) Tempo di lettura: < 1 minuto Salerno – “Stiamo analizzando quanto accaduto per capire quali sono gli obiettivi”. Con queste parole ildi Salerno Giancarloha commentato l’episodio avvenuto in via, a Mercatello, questa mattina intorno alle sei. A segnalare di aver udito delle grida, “hai sbagliato”, e anche dei colpi di arma da fuoco un cittadino residente. La polizia ha ritrovato due colpi davanti al civico 53. L’occasione è stata utile per ildi Salerno per ricordare quanto sia fondamentale la collaborazione dei cittadini anche attraverso l’apposita app della polizia di Stato. Ilha commentato l’episodio, a margine della sua presenza sul molo 3 gennaio nel porto commerciale di Salerno dove, con il dirigente della squadra mobile Di Palma, ha avviato ...