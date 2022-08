Quando torna Matteo Berrettini: il calendario dei prossimi tornei (Di lunedì 1 agosto 2022) Matteo Berrettini è pronto per una nuova sfida. Il romano, messo alle spalle il suo ennesimo ritorno agonistico a Gstaad (Svizzera), dove ha raggiunto la Finale persa in tre set contro il norvegese Casper Ruud, si prepara alla trasferta nordamericana. Un trittico molto impegnativo dove Matteo vorrà fare bene, anche per sfatare qualche tabù nei tornei che lo porteranno agli US Open. Il riferimento è a Montreal e Cincinnati. I due 1000 a precedere l’ultimo Major del 2022 non saranno solo un bel test probante per l’azzurro, ma anche un qualcosa a cui ambire per far capire al resto dei giocatori quanto lui possa essere temibile. Le indicazioni che si sono avute nei tornei recenti a cui Berrettini ha preso parte sono buone. tornato dall’operazione alla mano destra, il ... Leggi su oasport (Di lunedì 1 agosto 2022)è pronto per una nuova sfida. Il romano, messo alle spalle il suo ennesimo ritorno agonistico a Gstaad (Svizzera), dove ha raggiunto la Finale persa in tre set contro il norvegese Casper Ruud, si prepara alla trasferta nordamericana. Un trittico molto impegnativo dovevorrà fare bene, anche per sfatare qualche tabù neiche lo porteranno agli US Open. Il riferimento è a Montreal e Cincinnati. I due 1000 a precedere l’ultimo Major del 2022 non saranno solo un bel test probante per l’azzurro, ma anche un qualcosa a cui ambire per far capire al resto dei giocatori quanto lui possa essere temibile. Le indicazioni che si sono avute neirecenti a cuiha preso parte sono buone.to dall’operazione alla mano destra, il ...

