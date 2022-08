Juve, si ragiona su Mertens: l’età non è un problema (Di lunedì 1 agosto 2022) La Juve continua a monitorare la situazione di Dries Mertens: l’età dell’ex Napoli non è un problema per i bianconeri La Juve valuta un nuovo colpo nel reparto offensivo, visto che attualmente risulta sotto organico. Tra i nomi sotto esame ci sarebbe anche quello di Dries Mertens, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Napoli. l’età del belga (35 anni) non spaventa i bianconeri, visti i tre aspetti che convincono la dirigenza bianconera. I primi due sono l’integrità fisica e fiuto del gol, che sono ancora quelli dei bei tempi, viste le 13 reti messe a segno nell’ultima annata e i pochi problemi fisici accusati. Per concludere poi non c’è alcun costo del cartellino, visto appunto che il giocatore è disponibile a parametro zero. L'articolo proviene da ... Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Lacontinua a monitorare la situazione di Driesdell’ex Napoli non è unper i bianconeri Lavaluta un nuovo colpo nel reparto offensivo, visto che attualmente risulta sotto organico. Tra i nomi sotto esame ci sarebbe anche quello di Dries, svincolato dopo la scadenza del contratto con il Napoli.del belga (35 anni) non spaventa i bianconeri, visti i tre aspetti che convincono la dirigenza bianconera. I primi due sono l’integrità fisica e fiuto del gol, che sono ancora quelli dei bei tempi, viste le 13 reti messe a segno nell’ultima annata e i pochi problemi fisici accusati. Per concludere poi non c’è alcun costo del cartellino, visto appunto che il giocatore è disponibile a parametro zero. L'articolo proviene da ...

