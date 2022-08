Jasmine Carrisi, il lato B scatena i fan | Che fisico (Di lunedì 1 agosto 2022) I fan di Jasmine Carrisi sono rimasti di stucco davanti al lato B della giovane: avete visto che curve? Guardate la foto pazzesca. La giovane artista non smette mai di far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto a dir poco particolare, che ha scatenato non poche reazioni da parte L'articolo Jasmine Carrisi, il lato B scatena i fan Che fisico chemusica.it. Leggi su chemusica (Di lunedì 1 agosto 2022) I fan disono rimasti di stucco davanti alB della giovane: avete visto che curve? Guardate la foto pazzesca. La giovane artista non smette mai di far parlare di sé. Questa volta al centro dell’attenzione è finito uno scatto a dir poco particolare, che hato non poche reazioni da parte L'articolo, ili fan Chechemusica.it.

persempre_news : Jasmine Carrisi & Al Bano: “Nessuno Mai” - SavinoZaba : RT @Radio1Rai: Il rapporto tra padre e figlia, in casa, in studio, sul palco; gli insegnamenti, il futuro e una confessione… Al Bano e Jasm… - Radio1Rai : Il rapporto tra padre e figlia, in casa, in studio, sul palco; gli insegnamenti, il futuro e una confessione… Al Ba… - infoitcultura : Jasmine Carrisi, dal bikini spunta un dettaglio - infoitcultura : Jasmine Carrisi bellezza al sole: i suoi scatti infiammano i social -