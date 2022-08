Il cammino della moda verso la sostenibilità (Di lunedì 1 agosto 2022) Negli ultimi anni la sostenibilità ha acquisito un ruolo di notevole importanza, sia dal punto di vista socio-culturale sia da quello economico. E il mondo della moda - uno dei settori più inquinanti al mondo - ha subito accolto la sfida a una produzione più pulita e consapevole. Il merito di questa presa di coscienza è da imputare anche all’evoluzione del consumatore, oggi più attento al rapporto qualità-prezzo, alla ricerca di maggiori garanzie nella qualità intrinseca del prodotto e tracciabilità della filiera. Secondo la piattaforma Lyst, nell’ultimo anno le ricerche del termine “sostenibilità” sono aumentate del 37%. Come dichiara Milton Pedraza, fondatore e amministratore delegato della società di consulenza Luxury Institute, sulle pagine di Business of Fashion: «I marchi più ... Leggi su panorama (Di lunedì 1 agosto 2022) Negli ultimi anni laha acquisito un ruolo di notevole importanza, sia dal punto di vista socio-culturale sia da quello economico. E il mondo- uno dei settori più inquinanti al mondo - ha subito accolto la sfida a una produzione più pulita e consapevole. Il merito di questa presa di coscienza è da imputare anche all’evoluzione del consumatore, oggi più attento al rapporto qualità-prezzo, alla ricerca di maggiori garanzie nella qualità intrinseca del prodotto e tracciabilitàfiliera. Secondo la piattaforma Lyst, nell’ultimo anno le ricerche del termine “” sono aumentate del 37%. Come dichiara Milton Pedraza, fondatore e amministratore delegatosocietà di consulenza Luxury Institute, sulle pagine di Business of Fashion: «I marchi più ...

