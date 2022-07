Fratelli Ravioli – Milano

(Di lunedì 1 agosto 2022)Via Casale, 3 – 20144 –Tel. 02/8361778 Sito Internet: Tipologia: street food cinese Prezzi: bao e baozi 4,50/6€,6/8€, primi 6/8,50€ Giorno di chiusura: Mai OFFERTA Come si evince dal nome, il focus dell’offerta di questo locale è tutto sui, disponibili con vari ripieni e affiancati anche da altre preparazioni come bao e baozi, gnocchi di riso, spaghetti di soia, udon e riso saltato. Per la nostra pausa pranzo abbiamo iniziato con dei baozi ripieni di maiale, cavolo e funghi AMBIENTE Il locale è molto piccolo e si ha l’opportunità di mangiare sui due piccoli banconi all’interno oppure nel piccolo dehors su strada. SERVIZIO Qui il concetto di pasto è molto simile ad uno street food: servizio poco presente, piatti in plastica dura e bicchieri di ...

News Della Valle

... 7 figli, 14 nipoti e 12 pronipoti, cucina tradizionale " da pasta efatti in casa al ... come la famiglia di Antonio Tiddia, allevatore di capre, classe 1932 , il maggiore di 8tutti ...... 7 figli, 14 nipoti e 12 pronipoti, cucina tradizionale " da pasta efatti in casa al ... come la famiglia di Antonio Tiddia, allevatore di capre, classe 1932 , il maggiore di 8tutti ... Camper-Raiuno: i fratelli Rufo fanno vedere a tutta Italia come si preparano i “Ravioli alla Scapolese”.