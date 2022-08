Europei femminili, Inghilterra campione: rinnovo e bonus a sei cifre per Wiegman (Di lunedì 1 agosto 2022) bonus a sei cifre e nuovo contratto per Sarina Wiegman dopo aver guidato la nazionale femminile inglese sul tetto d’Europa. L’allenatrice olandese ha riportato l’Inghilterra al successo in un torneo importante dal 1966, per questo la FA sarebbe pronta ad intavolare le trattative per un rinnovo ed un adeguamento del contratto del tecnico. Tutto questo Calcio e Finanza. Leggi su calcioefinanza (Di lunedì 1 agosto 2022)a seie nuovo contratto per Sarinadopo aver guidato la nazionale femminile inglese sul tetto d’Europa. L’allenatrice olandese ha riportato l’al successo in un torneo importante dal 1966, per questo la FA sarebbe pronta ad intavolare le trattative per uned un adeguamento del contratto del tecnico. Tutto questo Calcio e Finanza.

