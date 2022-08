Europei femminili di calcio, Inghilterra sul tetto d'Europa: la festa a Trafalgar Square (Di lunedì 1 agosto 2022) Migliaia di fan e tifosi si riuniscono a Trafalgar Square, a Londra, per celebrare la vittoria della Nazionale inglese ai campionati Europei di calcio femminili, che in finale ha liquidato la Germania ... Leggi su sport.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Migliaia di fan e tifosi si riuniscono a, a Londra, per celebrare la vittoria della Nazionale inglese ai campionatidi, che in finale ha liquidato la Germania ...

SkyTG24 : Spice Girls, la reunion per la finale degli Europei femminili - infoitsport : Europei femminili, vince l'Inghilterra e la Regina Elisabetta si congratula - infoitsport : Europei femminili, le 'Leonesse' scatenate in conferenza stampa, cori e balli al grido di 'It's coming home' - pallonatefaccia : 17,4 milioni di persone collegate con la finale degli Europei femminili in tv, ieri sera. Un sltro record, dopo que… - LIRRIVERENTE3 : tu apri le stories di HAMILTON pre GP di ieri e ti trovi la locandina della finale degli europei di calcio femminili .. -