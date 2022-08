Eppure Kepa è un’operazione rischiosa e senza prospettiva (Di lunedì 1 agosto 2022) Un fatto è certo. Il Napoli deve prendere un portiere forte. Meret dichiaratamente non dà fiducia al tecnico. E appare a tutti un promettente talento che però si è un po’ perso. E deve ritrovarsi. La qualcosa forse è più facile che avvenga lontano da Napoli. Quindi ripetiamo: il Napoli deve prendere un portiere forte. Kepa è il profilo giusto? Beh, certamente è un signor portiere che però nell’ultima stagione è scivolato in panchina. Ho letto altresì che ha un ingaggio monstre che a Napoli nemmeno Koulibaly si poteva sognare. Verrebbe a Napoli in prestito per un anno, a quanto si legge, con il superstipendio pagato dal Chelsea per i due terzi. Francamente in una fase di rifondazione della squadra mi sembra una operazione molto rischiosa. senza valore prospettico. Infatti se Kepa fa una buona stagione si rilancia alla ... Leggi su ilnapolista (Di lunedì 1 agosto 2022) Un fatto è certo. Il Napoli deve prendere un portiere forte. Meret dichiaratamente non dà fiducia al tecnico. E appare a tutti un promettente talento che però si è un po’ perso. E deve ritrovarsi. La qualcosa forse è più facile che avvenga lontano da Napoli. Quindi ripetiamo: il Napoli deve prendere un portiere forte.è il profilo giusto? Beh, certamente è un signor portiere che però nell’ultima stagione è scivolato in panchina. Ho letto altresì che ha un ingaggio monstre che a Napoli nemmeno Koulibaly si poteva sognare. Verrebbe a Napoli in prestito per un anno, a quanto si legge, con il superstipendio pagato dal Chelsea per i due terzi. Francamente in una fase di rifondazione della squadra mi sembra una operazione moltovalore prospettico. Infatti sefa una buona stagione si rilancia alla ...

