Elezioni, Di Maio presenta “Impegno Civico”. I sondaggi lo danno sotto il 2% (Di lunedì 1 agosto 2022) Le Elezioni sono ancora distanti diverse settimane ma per i partiti è tempo di stringere su alleanze e programmi. Luigi Di Maio presenta il suo Impegno Civico e attacca “chi ha fatto cadere Draghi“. “Chi fece cadere il Governo sono estremisti” ha detto Di Maio, oggi 1 agosto, alla presentazione del nuovo soggetto politico Impegno Civico. Con lui, fra gli altri, Vincenzo Spadafora, Bruno Tabacci, Emilio Carelli, Laura Castelli. “Lasciamo a loro lo ironie e i veti, la nostra risposta è unità. La loro vittoria vuol dire isolarsi dall’Europa. Il fronte riformista deve essere unito” ha proseguito il ministro degli Esteri. “Credo che le ingerenze straniere saranno forti: per togliere ogni ombra chiediamo una Commissione d’Inchiesta nella ... Leggi su velvetmag (Di lunedì 1 agosto 2022) Lesono ancora distanti diverse settimane ma per i partiti è tempo di stringere su alleanze e programmi. Luigi Diil suoe attacca “chi ha fatto cadere Draghi“. “Chi fece cadere il Governo sono estremisti” ha detto Di, oggi 1 agosto, allazione del nuovo soggetto politico. Con lui, fra gli altri, Vincenzo Spadafora, Bruno Tabacci, Emilio Carelli, Laura Castelli. “Lasciamo a loro lo ironie e i veti, la nostra risposta è unità. La loro vittoria vuol dire isolarsi dall’Europa. Il fronte riformista deve essere unito” ha proseguito il ministro degli Esteri. “Credo che le ingerenze straniere saranno forti: per togliere ogni ombra chiediamo una Commissione d’Inchiesta nella ...

fattoquotidiano : M5s, Ricciardi a La7: “Di Maio mi fa ridere per come si è ridotto. Elezioni? FdI, Italia Viva e tanta parte del Pd… - fattoquotidiano : Elezioni, la prima proposta di Di Maio: “Dieci leggi da abolire, cambiamo l’abuso d’ufficio”. Nel 2019 da vicepremi… - Agenzia_Ansa : 'Agli elettori di Azione non possiamo chiedere di votare Di Maio, Bonelli (anti ILVA, termovalorizzatori e rigassif… - EnricoAntonio68 : RT @tempoweb: 'Non lo vogliamo, ci chiamava il partito di #bibbiano' #pdmodena insorge contro #dimaio #1agosto #pd #iltempoquotidiano http… - robegalli : RT @tempoweb: 'Non lo vogliamo, ci chiamava il partito di #bibbiano' #pdmodena insorge contro #dimaio #1agosto #pd #iltempoquotidiano http… -