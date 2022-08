Elezioni: appello Pd, si proceda ad alleanza senza veti (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Pd "fa appello a tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche e civiche: si proceda, senza veti reciproci, ... Leggi su notizie.tiscali (Di lunedì 1 agosto 2022) Il Pd "faa tutte le forze politiche con cui, dopo le dimissioni del governo Draghi, si è lavorato per fare nascere un campo di forze democratiche e civiche: sireciproci, ...

