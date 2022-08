Cremonese, per l’attacco spunta Sam Lammers (Di lunedì 1 agosto 2022) Il centravanti Sam Lammers è fortemente nel mirino della Cremonese: possibile trattativa con l’Atalanta nei prossimi giorni Lammers è pronto a fare le valigie, e la Cremonese è forte sul centravanti dell’Atalanta. Come citato da Tuttosport, i grigiorossi stanno spingendo fortemente vista la necessità di prendere un centravanti. L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di lunedì 1 agosto 2022) Il centravanti Samè fortemente nel mirino della: possibile trattativa con l’Atalanta nei prossimi giorniè pronto a fare le valigie, e laè forte sul centravanti dell’Atalanta. Come citato da Tuttosport, i grigiorossi stanno spingendo fortemente vista la necessità di prendere un centravanti. L'articolo proviene da Calcio News 24.

OfficialASRoma : ?? A tutti gli abbonati: è disponibile l'aggiornamento dell'app Il Mio Posto! ?? ??????? Per gli abbonati Plus da oggi… - ASR192711 : RT @Andrea_DiCarlo: ?? Oltre 150.000 persone per le prossime tre gare all’#Olimpico #Shakhtar oltre i 53.000 #Cremonese 53.400 #Monza 5… - AP7623515272 : RT @OfficialASRoma: ?? A tutti gli abbonati: è disponibile l'aggiornamento dell'app Il Mio Posto! ?? ??????? Per gli abbonati Plus da oggi è p… - TizianoFarina1 : @FraOrga sarà per Roma Cremonese - elio_mei : RT @Andrea_DiCarlo: ?? Oltre 150.000 persone per le prossime tre gare all’#Olimpico #Shakhtar oltre i 53.000 #Cremonese 53.400 #Monza 5… -