Chiara Ferragni aveva paura di farsi paparazzare con Fedez: il retroscena (Di lunedì 1 agosto 2022) Chiara Ferragni svela un retroscena su Fedez In questi giorni Chiara Ferragni sta raccontando diversi dettagli sulla sua vita privata. Dopo aver ammesso perché ha scelto Leone e Vittoria come nomi per i suoi figli, e dopo aver svelato cosa ha pensato la prima volta che ha visto Fedez, in queste ore l’influencer ha anche raccontato come ha conosciuto il cantante. L'articolo proviene da Novella 2000. Leggi su novella2000 (Di lunedì 1 agosto 2022)svela unsuIn questi giornista raccontando diversi dettagli sulla sua vita privata. Dopo aver ammesso perché ha scelto Leone e Vittoria come nomi per i suoi figli, e dopo aver svelato cosa ha pensato la prima volta che ha visto, in queste ore l’influencer ha anche raccontato come ha conosciuto il cantante. L'articolo proviene da Novella 2000.

cr_afiki : Figlio di vicina molto napoletana (vrenzola per gli amici) che chiama il figlio Leone. Ho sentito tutti i nomi po… - telodogratis : Vittoria sul tappeto elastico, la scena ripresa da Chiara Ferragni è esilarante: il video - disagio_tv : Chiara Ferragni e lo screen della prima chat con Fedez - italasvevo : il pressing che c’è su chiara ferragni su questo social lmaoooooo ma lasciatela vestire di merda in pace come tolle… - CheDonnait : La reazione di Chiara Ferragni è iconica #ferragnez -