ZerounoTv : X Factor, Ludovico Tersigni esce allo scoperto: “Ecco perché non conduco più il talent” - redazionerumors : L'attore #LudovicoTersigni dopo aver condotto una stagione del talent show #xfactor, ha passato il testimone a… - ParliamoDiNews : Giffoni 2022, Ludovico Tersigni rompe il silenzio sull`addio a X Factor #Gossipitaliano #BarbaraDUrso… - redazionerumors : L’attore, dopo aver condotto una stagione del talent show, ha passato il testimone a Francesca Michelin. Oggi final… - ParliamoDiNews : Ludovico Tersigni e l`addio a X Factor: ecco cosa ha detto #ludovico #tersigni #laddio #factor #29luglio -

ComingSoon.it

Non solo: proprio in questo periodo, si è cimentato in un'altra importante avventura professionale che lo ha portato a parlare anche del suo addio a X. Vi sveliamo ogni cosa!...Tersigni, che per molti anni è stato conduttore di X, quest'anno non condurrà X. Ecco il motivo della sua scelta L'articoloTersigni e l'addio a X: ecco cosa ha detto proviene da True ... X Factor, Ludovico Tersigni rompe il silenzio sull'addio al talent show: "Credo sia la scelta giusta" Ludovico Tersigni vuota il sacco sulla sua mancata partecipazione alla nuova edizione di X Factor come conduttore.Grande attesa per il ritorno di X Factor in autunno, ma stavolta l'amatissimo volto del talent non ci sarà: ha detto addio al programma.