Soleil Sorge e Pierpaolo Pretelli, saranno al timone del GF Vip Party 7 (Di domenica 31 luglio 2022) TvBlog ha svelato in anteprima che Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge saranno al timone della nuova edizione di GF Vip Party, rubrica dedicata al Grande Fratello Vip che andrà in onda su Mediaset Infinity. Il reality show di Alfonso Signorini ha iniziato a scaldare i motori, in vista del nuovo debutto: previsto per il 19 settembre 2022. La settima edizione potrebbe essere la più lunga di sempre. GF Vip Party, Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge sono i nuovi conduttori Il GF VIP Party, programma in onda su Mediaset Infinity, quest'anno verrà condotto da Pierpaolo Pretelli e Soleil Sorge, come rivelato in ...

