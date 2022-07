Riccione | attraversano i binari | due ragazze travolte e uccise da un treno La tragedia alla stazione

SArreu4 : RT @SkyTG24: Riccione, due ragazze attraversano binari: investite e uccise da un treno - SkyTG24 : Riccione, due ragazze attraversano binari: investite e uccise da un treno - UnioneSarda : #Riccione Attraversano i binari, due ragazze investite e uccise dal treno - tusciaweb : Attraversano i binari, due ragazze travolte e uccise dal treno Riccione - Attraversano i binari, due ragazze travo… - fr4nc15_93 : Trova l'errore in tutto questo. -

TGCOM

Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di(Rimini) diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prime informazioni le due giovani sono state viste arrivare in stazione e tentare di attraversare i binari, barcollando. ...... che si sfideranno lungo due percorsi ad anello chel'Appennino reggiano toccando ... Sabato 16 e domenica 17 luglio piazzale Roma a, in provincia di Rimini, ospita la seconda tappa ... Riccione, attraversano i binari: due ragazze investite e uccise dal treno Tragedia a Riccione nei pressi della stazione: due ragazze, non ancora identificate e di cui non si conosce l'età, sono state travolte ...Due ragazze, ancora non identificate, sono state investite e uccise da un treno Alta Velocità in transito alla stazione di Riccione (Rimini) diretto verso Milano. È successo intorno alle 7. Dalle prim ...