Latina, genitori litigano al bar e lasciano la figlia neonata chiusa in auto: la piccola ricoverata in codice rosso (Di domenica 31 luglio 2022) Un litigio infinito, i genitori che entrano ed escono dall'auto, ferma sotto al sole cocente delle 14. Dentro la macchina la figlioletta di appena due mesi, dimenticata dalla madre e dal padre... Leggi su ilmessaggero (Di domenica 31 luglio 2022) Un litigio infinito, iche entrano ed escono dall', ferma sotto al sole cocente delle 14. Dentro la macchina la figlioletta di appena due mesi, dimenticata dalla madre e dal padre...

globalistIT : - Giornaleditalia : #latina Latina, neonata resta chiusa in macchina sotto il sole: salvata da una passante - CarriaggioM : RT @Stefanialove_of: NEONATO resta chiusa in auto mentre con finestrini completamente chiusi mentre i genitori litigano fuori: ricoverata i… - andfranchini : Latina: genitori litigano, bimba in auto sotto al sole salvata da passante - paolo_r_2012 : RT @serenel14278447: 'ROMA Latina, neonata lasciata in auto dai genitori sotto il sole: salvata da una passante di Maria Rosa Pavia' https… -