Il nostro primo Yes Day (Di domenica 31 luglio 2022) Ebbene si, lo abbiamo fatto! . Ogni promessa é debito e quindi, in estate, durante le vacanze, io e mio marito abbiamo realizzato il desiderio delle nostre figlie. Cos'é lo Yes Day? L'ho spiegato qualche mese fa proprio su queste pagine, quando mi è venuta la malsana idea di aderire a questa folle richiesta. Trappola per genitori: lo "Yes Day" Tanto per cominciare bisogna dire che tutti gli obiettivi, soprattutto scolastici che io e mio marito avevamo dato alle nostre figlie, sono stati raggiunti. Anzi, se proprio devo essere sincera, hanno fatto più di quello richiesto che già, a mio avviso, era molto ( ed io sono una rompiballe severa, tanto per chiarire)! A risultati ottenuti, una parte di me sperava che lo Yes Day fosse già nel dimenticatoio, invece era ben programmato nella mente delle mie giovani figlie. Abbiamo quindi approfittato di una giornata estiva per dedicarci a ...

